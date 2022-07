Offerdieren

Moslims in de Indiase regio Kasjmir hebben een offerdier gekocht op een markt in de hoofdstad Srinagar met het oog op Eid al-Adha: het offerfeest dat wordt gevierd van zaterdagavond 9 juli tot en met woensdagavond 13 juli. Het ‘grote feest’ vindt plaats na voltooiing van de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka. Moslims slachten een dier dat in drie delen wordt verdeeld: voor het gezin, vrienden en familieleden en voor behoeftigen.