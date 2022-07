‘Homoseksualiteit is geen zonde’, vindt het Leger des Heils

Het Leger des Heils ziet homoseksualiteit niet als een zonde of een afkeurenswaardige praktijk. Dat staat in een verklaring die vandaag online is gekomen. ‘We willen als organisatie een signaal afgeven dat iedereen welkom is’, zegt woordvoerder Robert Paul Fennema.

Robert Paul Fennema: 'We weten dat we mensen pijn hebben gedaan met ons beleid in het verleden.'

Almere

Te lezen is dat het Kerkgenootschap Leger des Heils zich daarbij beroept op het ‘Bijbelse uitgangspunt dat alle mensen wonderbaar geschapen zijn naar Gods beeld’. Volgens woordvoerder Robert Paul Fennema volgt daaruit dat homoseksualiteit niet als een zonde of een afkeurenswaardige praktijk gezien kan worden door de organisatie.

De verklaring is opgesteld na een jarenlange interne dialoog met voor- en tegenstanders binnen de organisatie. ‘Die gesprekken ontstonden doordat er vanuit de maatschappij steeds meer vraag is naar de gelijke behandeling van iedereen’, legt Fennema uit.

‘Vooral in christelijke kring is dit onderwerp van gesprek, waar steeds meer kerken een standpunt over innemen. Voor ons was nu de tijd rijp om d..

