‘Vroeger was de enige Jood die deze christenen kenden een Israëlische soldaat’

Ophir Yarden begeleidt in Jeruzalem ontmoetingen van christenen, moslims en Joden. ‘Ook al eten ze alleen maar een keer hummus met elkaar, toch is ook dat belangrijk.’

De Israëlische politie patrouilleert in de oude stad van Jeruzalem, in de week voor Pasen.

Jeruzalem

Mondkapjes zijn nog alomtegenwoordig in Jeruzalem, eind maart, als Ophir Yarden in café Roladin zijn drankje besteld. De Amerikaans-Israëlische Jood is vriendelijk, klein van stuk en spreekt gedecideerd. Het is vlak voor Pasen en bijna elke dag is er nieuws over een nieuwe Palestijnse aanslag of een gewelddadige ingreep van het Israëlische leger.

Escalatie dreigt. De spanning is voelbaar bij checkpoint 300, verderop aan dezelfde weg waar dit café aan ligt. Na zoveel aanslagen slaan veel Palestijnen die in Jeruzalem werken even een werkdag over. De controles bij de toegangswegen tot de stad zijn nog strenger dan gebruikelijk.

De Israëlische politie patrouilleert in de oude stad van Jeruzalem, in de week voor Pasen - beeld beeld ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .