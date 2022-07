Samenwerking tussen internationale kerken: ‘Rotterdam kent migrantenkerk’

‘Ik ben niet iemand die gaat stilzitten’, zegt Cosmea Kambel (69). Zij is een van de pastors van de Claypot Church International, een pinkstergemeente die begon in Rotterdam, maar nu is gevestigd in Capelle aan den IJssel.

Rotterdam

Geboren in Suriname, kwam Kambel op haar 22e naar Nederland, waar ze jarenlang als juf in het basisonderwijs werkte. Sinds ze met pensioen is, steekt ze meer tijd in SKIN-Rotterdam, dat de belangen behartigt van migrantenkerken in de Maasstad. De organisatie viert dit weekeinde haar vijftienjarig bestaan. Kambel zet zich al langer in voor de samenwerking tussen internationale kerken in de Maasstad.

Wat doet u precies voor SKIN-Rotterdam?

Ik ben lid van de werkgroepen politiek en woman in ministry, een groep vrouwelijke voorgangers onder wie een aantal dominees uit de Protestantse Kerk. Via SKIN heb ik veel cursussen gevolgd. Toen ik nog werkte, kon ik minder doen. Vier jaar geleden ging ik met pensioen en zou ik me m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .