Kerken krijgen rol in asielcrisis. ‘Ze gaan het niet oplossen, maar kunnen wel een bijdrage leveren’

Den Haag

Nederland telt momenteel 14.000 statushouders - mensen met een verblijfsvergunning, die in Nederland mogen blijven - zonder een eigen verblijfplaats. Deze mensen zitten noodgedwongen nog in de crisisopvang, terwijl daar nauwelijks plek is. Maar woningen zijn ook niet beschikbaar.

Volgens Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en verantwoordelijk voor het asielvraagstuk, kunnen kerken een rol spelen bij het oplossen van dit probleem.

lokaal maatwerk

‘Wij denken zeker dat de kerken hier, als lokale partner, bij kunnen helpen. En het mooie is, kerken staan er ook voor open’, aldus Ceder. ‘Grootschalige opvang zal niet mogelijk zijn, maar juist lokaal maatwerk is soms nodig. En dat kunnen kerken bieden. Het..

