Kardinalen zijn rooms-katholieke geestelijken, vrijwel uitsluitend bisschoppen, die de paus bijstaan in het kerkbestuur. De term werd vanaf de zesde eeuw in Rome gebruikt voor de priesters van de belangrijkste kerken, de belangrijkste diakens die de armenzorg beheerden en de bisschoppen van de naburige bisdommen. Zij hielpen de paus bij het bestuur. Sinds de 11e eeuw komt de verkiezing van de paus aan de kardinalen toe. Vanaf de 12e eeuw worden ook bisschoppen van buiten Rome en omgeving kardinaal. Sinds 1970 zijn slechts de kardinalen onder de 80 kiesgerechtigd. Sinds 1975 is het maximum aantal kiesgerechtigde kardinalen in principe 120. Kardinalen kleden zich in het rood, symbool voor de bereidheid hun bloed voor de paus en de kerk te ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .