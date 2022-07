Dankbaarheid oefenen

Dankbaarheid beoefenen, helpt om een gelukkiger en rustiger leven te leiden, zo blijkt uit onderzoeken in de positieve psychologie. In onze veeleisende maatschappij hebben we het nodig om niet steeds beter te worden en méér te willen, maar om te gaan genieten van genoeg, en tevreden te zijn met waar we staan. Daarnaast is dankbaarheid een Bijbels principe dat helpt om genade te ervaren in het dagelijks leven.

omdenken

Als de vakantie in het verschiet ligt, is het vaak nodig een extra werkdag in te plannen. En juist dán gaat er van alles mis. Een kind zegt in de ochtend dat ze liever bij jou blijft dan bij de oppas. En dan is daar die nieuwe laptop om het werk op gedaan te krijgen. De oude begaf het eerdaags en met een paar klikken in een onlineshop stond er een dag later een doos met een nieuw exemplaar voor de deur. Maar de installatie van zo’n apparaat vergt tijd. Tijd die kostbaar is, helemaal op een extra dag waarop je tientallen taken wilt uitvoeren. Er gaat kostbare tijd verloren aan het zoeken naar wachtwoorden. Het is dan makkelijk te mopperen. Maar er is technische hulp. Terwijl je daar op wacht, kun je omdenken. Niet klagen, maar dan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .