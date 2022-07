Moslims bereiden zich voor op offerfeest

Deze veehandelaar in de Indiase hoofdstad New Delhi voert zijn geiten, voordat ze worden verkocht voor het islamitische offerfeest. De dieren worden geslacht, het vlees wordt gegeten en wat daarvan over is, uitgedeeld aan de armen.

Moslims vieren wereldwijd dit weekend het offerfeest, dat zaterdag begint en tot maandagavond duurt. Ze gedenken een verhaal waar christenen ook bekend mee zijn: dat van de profeet Ibrahim – in de Bijbel Abraham – die bereid was zijn zoon te offeren maar net op tijd een lam kreeg. De zoon, in de islamitische traditie is dat Ismaël en in de Bijbel Isaäk, bleef gespaard.

Het offerfeest gaat ook dit jaar niet zonder discussie voorbij. Dierenorganisaties wijzen steevast op het leed van al die schapen en geiten. En op Marokkaanse sociale media gaat een oproep rond om geen schaap of ander offerdier te kopen, als protest tegen de hoge voedselprijzen.

Socioloog en schrijver Mohammed Benzakour riep deze week in de Volkskrant op..

