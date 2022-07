‘We moeten de armen niet alleen voeden, maar ons ook afvragen waarom ze arm zijn’

Vandaag: Nikki Apeldoorn (34). Ze woont in het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam en laat zich inspireren door de Catholic Worker-beweging van de katholieke journalist en anarchist Dorothy Day (1897-1980). Ze vertelt over de vierde zaligspreking: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

‘De zaligsprekingen zijn inspiratie voor een andere logica: niet die van de wereld, maar die van het evangelie. Een logica die ingaat tegen de status quo van ‘meer voor jou is minder voor mij’, maar de logica van de gift: meer voor jou is ook meer voor mij.

De zaligspreking over rechtvaardigheid springt eruit, net als die over de vredestichters. Geen vrede zonder rechtvaardigheid. Deze twee staan bij de C..

