‘De exodus uit Egypte vond niet plaats buiten maar ín Kanaän’

Met twee miljoen mensen trok het volk Israël in de veertiende eeuw voor Christus vanuit Egypte naar Kanaän, toch? Nooit gebeurd, stelt egyptoloog Marleen Reynders. Maar als geloofsverhaal en geconstrueerd collectief geheugen is het daarom niet minder waar.

De bouw van de voorraadsteden Pitom en Raämses (ca. 1325-50), volgens de Haggada in Barcelona. (beeld wikimedia)

Leuven

Ook zij leerde als katholiek meisje in Vlaanderen de verhalen van Jozef en Mozes. Ze geloofde erin, als Bijbelse geschiedenis. Ze ging met haar moeder, vroom en actief in het verenigingsleven, in het parochiehuis naar spektakelfilms als De Tien Geboden van Cecil B. DeMille.

In filmjaar 1956 weken de wateren van de Rode Zee nog historisch uiteen om doortocht te verlenen aan Charlton ‘Mozes’ Heston en het volk Israël, achterna gezeten door Yul Brynner, die farao Ramses II speelde. ‘Maar ook toen al stelde ik kritische vragen, waarop mijn moeder geen antwoord had. Zoals "Waarom had God Israël als zijn favoriete volk. Waren de anderen en wij dan minder?"

Nu is Marleen Reynders egyptoloog en vraagt ze zich af, meer als grapje, h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .