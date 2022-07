Voor predikant en martelaar Kaj Munk was het duidelijk: of je volgde Christus, of je was niets

Protestanten doen niet aan heiligenverering. Toch geloven ook zij dat ze omringd zijn door een ‘wolk van getuigen’, zoals de bijbelse Hebreeënbrief zegt. Dus misschien moet die heiligenkalender er dan toch maar komen, om te vieren wat gelovigen van weleer hebben betekend en hun voorbeeld in ere te houden. In negen afleveringen – dit is deel 1 – doet het Nederlands Dagblad een voorzet.

Nieuwjaarsdag 1944. Een lutherse predikant staat in zijn overjas, met een rode sjaal om, onderaan de preekstoel in zijn kerkje in Vedersø, een plaats op het platteland van de Deense regio Midden-Jutland. Hij weigert de kansel te beklimmen en heeft zijn plechtige toga niet aangetrokken. De kaarsen op het altaar zijn gedoofd. Het orgel zwijgt.

Met trillende stem begint de man te spreken. Het is oorlog – Denemarken is sinds 9 april 1940 door de Duitsers bezet. Enkele mannen uit de gemeente werken vrijwillig voor de bezetter. Ze bouwen mee aan de verdedigingswerken aan de kust. ‘Mijn geest is vervuld van diepe smart en grote rouw, want er is een breuk gekomen in de saamhorigheid van onze gemeente. Wanneer mensen zich verkeerd gedragen i..

