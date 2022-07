Met open armen word ik ontvangen. Ze zingen het niet alleen, ze dóen het

Een paar minuten voor tien kom ik de kerkzaal binnen. Ik vraag een mevrouw of de plek naast haar vrij is. ‘Ja hoor, welkom.’ Ze geeft me een hand en maakt een praatje. Ook degene die daarna naast me komt zitten, geeft me een hand en stelt zich voor. Hij herkent me van de keren dat ik hier voorging, vraagt of ik inmiddels verhuisd ben en erkent dat het wel wennen voor me zal zijn in een nieuwe gemeente.

Ik denk terug aan de gemeente die ik vijftien jaar lang mijn thuisgemeente noemde. Een paar weken geleden kreeg ik er bij mijn afscheid een oorkonde mee voor het bedenken van allerlei initiatieven, zoals tijdelijke kringen, interactieve samenkomsten en gemeenteavonden over feedback in de kerk. De oorkonde prijkt op een kastje in mijn nieuwe..