Vader Georgi was priester in Rusland: ‘Poetin stelt als persoon niks voor’

Er zijn niet veel geestelijken in de Russisch-Orthodoxe Kerk die kritisch durven te zijn op de oorlog in Oekraïne, op president Poetin of op de kerkleiding. Vader Georgi (35) is een uitzondering. Daarom is hij inmiddels pakketbezorger in Polen. ‘Patriarch Kirill is geen christen meer.’

Vader Georgi (35) is een Russische priester die kritisch was op Poetin. Inmiddels is hij pakketbezorger in Polen.

Al een aantal jaren nam priester Georgi op sociale media geen blad voor de mond. Hij sprak openlijk zijn steun uit voor de Euromaidan-revolutie in Oekraïne (2013-2014) en de democratische protesten in Belarus (2020-2021). Hij schreef artikelen over corruptie in de Russisch-Orthodoxe Kerk. De laatste tijd profileerde hij zich als bewonderaar van oppositieleider Aleksej Navalny. Toen was het leven in Rusland voor hem niet veilig meer. In februari van dit jaar vertrok hij met zijn vrouw naar Polen.

De laatste jaren voor zijn ‘vlucht’ was hij pastoor in Dimitrovgrad, duizend kilometer ten oosten van Moskou.

Hoe was het om daar priester te zijn?

‘Het is de op een na grootste stad in de provincie Oeljanovsk, waar Lenin is geboren. De grote leider..

