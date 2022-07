Koptisch-Orthodoxe Kerk geeft kerkgebouw aan Moskou in bruikleen en mengt zich in conflict

De Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte geeft een kerkgebouw aan het Russisch-Orthodoxe patriarchaat van Moskou in bruikleen. Daarmee zet zij de andere orthodoxe kerk in Egypte, de Oosters-Orthodoxe Kerk van Alexandrië, een hak.

Kerkdienst in een koptisch-orthodox kerkgebouw in Cairo.Â

Cairo

In de Mar Mina-kerk in de stad Giza zal voortaan de Russische liturgie worden gevierd en dat is veel meer dan gulle oecumenische vriendelijkheid tussen twee patriarchen.

De Koptisch-Orthodoxe Kerk is een onafhankelijke oriëntaals-orthodoxe kerk die zich in 451 om theologische redenen afscheidde van wat later de Orthodoxe Kerk is gaan heten en inmiddels gevormd wordt door zestien onafhankelijke Oosters-orthodoxe kerken rond het patriarchaat van Constantinopel.

Maar binnen deze Oosters-Orthodoxe Kerk zijn de spanningen zo hoog opgelopen dat men kan spreken van een schisma. Het patriarchaat van Moskou verbrak in 2019 de kerkelijke eenheid met Alexandrië omdat deze samen met de kerken van Griekenland en Cyprus aan de kant ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .