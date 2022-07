De vrijgemaakte kerk in Zeist sluit, maar er komt een missionaire migrantenkerk voor terug

Zondag wordt in Zeist de missionaire gemeente ‘Daar al Amal’ (Huis van hoop) geïnstalleerd. Dit terwijl een van de moederkerken juist haar deuren gaat sluiten. ‘Het past in de landelijke trend.’

Aanstaande zondag worden er in de Arabisch-Nederlandse ‘Daar al Amal’ gemeente oudsten en een diaken ingezegend. De pioniersgemeente bestaat al zes jaar, maar wordt door het bevestigen van de ambten een zelfstandige kerk. Hierdoor kan het avondmaal bediend worden en kunnen er wekelijks diensten op zondag gehouden worden.

De gemeente is ontstaan uit samenwerking tussen de gereformeerd-vrijgemaakte kerk, de PKN-gemeente ‘Bethel’ en de Evangelie gemeente, alledrie in Zeist gelegen. ‘We wilden evangeliseren, de mensen opzoeken die we niet bereikten’, vertelt GKv-predikant en ‘Daar al Amal’-voorzitter Albert Veerman. ‘Er was geen kerk voor Arabischtaligen in Zeist. Wij zijn in dat gat gesprongen.’ De gemeente richt zich vooral ..

