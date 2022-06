Minister Kaag: banken mogen migrantenkerken niet uitsluiten

Banken mogen groepen als migrantenkerken niet weigeren bij de aanvraag van een bankrekening. Zij moeten per klant bekijken of sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.

Den Haag

Dat zei minister Sigrid Kaag donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over problemen bij de uitvoering van de wet die witwassen en het financieren van terrorisme wil bestrijden. Koepelorganisatie Samen Kerk in Nederland meldde recent in het Nederlands Dagblad dat migrantenkerken bij banken geen of met grote moeite een rekening kunnen openen. Ook lopen zij aan tegen controles op al bestaande rekeningen of krijgen ze vragen over de herkomst van contant geld.

De banken zouden werken met een lijst van risicolanden met regimes die worden verdacht van het financieren van drugshandel, criminaliteit en terrorisme. Heeft een kerkbestuurder banden met zo’n land dan in de kans groot dat hij geen bankrekening krijgt.

onwenselijke situatie

Vo..

