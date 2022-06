(beeld Epa/brendon Thorne Australia and new Zealand out)

Sydney

Met 43,9 procent van de bevolking zijn christenen nog altijd de grootste religieuze groep. Maar hun aandeel in de bevolking daalt hard. In 2016 was 52,1 procent van de Australiërs christen, vijf jaar daarvoor was dat meer dan zestig procent. Met name het aantal mensen dat zegt geen religie te hebben, groeit hard. Dat is nu bijna 40 procent van de bevolking. Andere religies groeien, maar blijven kleine minderheden. Zo is 3,2 procent van de bevolking moslim en 2,7 procent hindoe.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .