Voorganger Moses Alagbe: ‘Zwarte mensen ervaren nog steeds veel racisme’

Amsterdam

Voorganger Moses Alagbe zit in de zon voor het gebouw van zijn kerk, het Maranatha Community Training Centre in Amsterdam-Zuidoost. Met uitzicht op de typerende grote Bijlmerflats. Binnen nu en een paar jaar gaat dit kerkgebouwtje tegen de vlakte. De kerkelijke gemeente heeft nog geen nieuw onderdak, vertelt Alagbe.

Hij vertelt over Keti Koti en hoe racisme en discriminatie nog altijd realiteit zijn voor veel mensen van kleur. Alagbe heeft bijna alleen maar niet-witte mensen in zijn gemeente. Keti Koti is de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname. Daartoe besloot Nederland in 1863 en tien jaar later was slavernij werkelijk afgeschaft.

Het feest op 1 juli gaat echter niet alleen over het ver..

