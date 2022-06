Frits ter Kuile: ‘Kernwapens zijn afgoden. Jezus leert een andere weg’

‘Ik hou me al gedeisd, laat het kwaad te veel zijn gang gaan. Maar af en toe ga ik in verzet. Dat is mijn roeping’, zegt Frits ter Kuile. De activist, pacifist en christen protesteert morgen, samen met medestanders, bij vliegbasis Volkel in Brabant, waar de eerste nieuwe F-35 straaljagers arriveren.

Volkel

Volgens Defensie zijn de nieuwe straaljagers een nodige upgrade van de verouderde F-16-modellen, maar volgens Ter Kuile een bedreiging voor de schepping. Daarom houden de actievoerders rond het middaguur een stille tocht, vanaf het kerkplein in Volkel tot aan de hoofdpoort van de vliegbasis. Het is de activist een doorn in het oog dat op de basis ook atoombommen liggen opgeslagen. Nederland beschikt zelf niet over de nucleaire wapens, maar als NAVO-lidstaat faciliteert onze overheid de opslag voor bondgenoot Amerika.

Volgens Ter Kuile onacceptabel. De ‘massavernietigingswapens’, zoals hij ze noemt, druisen in tegen de vrede die we in navolging van Jezus moeten uitdragen, vindt hij. Eerder protesteerde hij ook in Duit..

