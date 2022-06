Ik dacht: dan krijg ik maar geen gelijk, maar ik heb wel rust en vrede

In de wereld gebeurt er de laatste tijd heel veel en ik vraag me soms af waarom we dit allemaal moeten meemaken. Zouden sommige situaties ons niet bespaard kunnen blijven? Kan God er niet voor zorgen dat het ons niet overkomt?

Op de momenten zelf begrijpen we vaak niet waar het goed voor is. Maar vaak begrijpen we het na een bepaalde periode wel.

Een mooi voorbeeld komt uit de tijd dat ik nog een klein kind was. Volgens mij heeft bijna iedereen dit wel meegemaakt. Toen ik als kind van mijn ouders iets niet mocht, was ik het er natuurlijk totaal niet mee eens. Ik werd boos en ik voelde me onbegrepen. Maar toen ik later zelf kinderen kreeg begreep ik het opeens wel. Het was dezelfde situatie maar nu zag ik het vanuit een ander perspectief.

Op school had ik exact hetzelfde. Ik vond sommige vakken echt niet leuk en ik was van mening dat bepaalde lessen niet nodig waren. Maar toen ik later een baan had, had ik er veel profijt van dat ik deze vakken en lessen toch gev..

