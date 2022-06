Boeren vergelijken het uitkopen van boeren met het bijbelverhaal van Nabot. Is er een link?

Sinds het bijbelverhaal over Nabot en Achab bij de boerendemonstratie werd voorgelezen, wordt het her en der aangehaald in de stikstofdiscussie. Volgens predikant en theoloog Ad van Nieuwpoort zijn er interessante parallellen tussen het verhaal en de situatie van boeren.

Wat vindt u ervan dat dit verhaal werd voorgelezen op het boerenprotest?

‘Ik vind het mooi dat er mensen zijn in ons geseculariseerde land die zo’n tekst kennen. Dat ze blijkbaar verhalen lezen waarin ze zichzelf herkennen. Tegelijk is het een ingewikkelder verhaal dan de boeren willen.’

Waar gaat het verhaal over?

‘Het verhaal staat in het boek 1 Koningen. De koningen van het beloofde land Israël weten eigenlijk niet meer waar het in het leven om draait en doen wat kwaad is in de ogen van God. Een van de koningen is Achab. Hij wil de wijngaard van Nabot hebben ‘om tot moestuin te maken’.

Dat is een belangrijk zinnetje, want de moestuin staat in het verhaal voor het slavenland Egypte, waar het volk uit was weggeleid. Voor een moestuin moet j..

