Gevoelige beslissing Amerikaans Hooggerechtshof: coach mag toch bidden na de wedstrijd

Bidden op het sportveld na afloop van een wedstrijd is geen reden om iemand te ontslaan. Dat heeft het Amerikaanse hooggerechtshof geoordeeld. Coach Joseph Kenny verloor in 2015 om die reden zijn baan op een openbare middelbare school.

Washington

Met dit oordeel spreekt de conservatieve meerderheid van de hoogste Amerikaanse rechtbank uit dat de school in Washington zich onterecht zorgen heeft gemaakt om ‘buitensporige verstrengeling’ tussen kerk en staat. De school besloot in 2015 om coach Joseph Kennedy te ontslaan nadat hij aan het eind van elke wedstrijd van zijn team op het veld een gebed uitsprak.

Jarenlang was het gebed geen enkel probleem, maar nadat ook andere voetballers gingen meebidden, besloot het schoolbestuur toch in te grijpen. Het bestuur was bang dat ouders een proces zouden aanspannen omdat kinderen zich gedwongen zouden kunnen voelen om mee te bidden met de coach.

Een meerderheid van het Amerikaans Hooggerechtshof (zes van de nege..

