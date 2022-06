Dankzij deze onbekende ‘reformator’ vergat de kerk het Hebreeuws niet. Het kostte Johannes Reuchlin bijna de kop

Het standbeeld van Reuchlin voor de slotkerk in Pforzheim werd in 1858 gemodelleerd naar Erasmus in Rotterdam (beeld Karl Kerth)

Pforzheim

‘Donderdag is het zijn vijfhonderdste sterfdag. Maar ook in Duitsland is Johannes Reuchlin onbekend’, zegt Christoph Timm. ‘Geen bankbiljet, geen postzegel, eigenlijk helemaal niets.’ De kunsthistoricus en voormalig monumenten-beheerder van Pforzheim, een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, laat het Johannes Reuchlin Museum zien. Dat museum hangt sinds 2008 als een glazen vitrine van vier verdiepingen hoog in de slotkerk van die stad.

Het is precies de plek waar Johannes Reuchlin (1455-1522) zijn werkplek en bibliotheek had. Die was met 350 banden groot en extreem waardevol. ‘Om twee redenen: er waren heel oude middeleeuwse handschriften bij en een groot deel van de boekenschat omvatte Hebreeuwse literatuur.’

Joodse mystie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .