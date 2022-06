Schrijfster Aafke Romeijn: ‘Als kind praatte ik bij paniek met Maria’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: muzikante, schrijfster en journalist Aafke Romeijn (35). Ze schreef het boek ‘Ga gewoon wat leuks doen’ over het leven met een depressie.

‘Het woord houvast associeer ik met dingen die constant en blijvend constructief zijn in mijn leven: mijn familie, mijn huwelijk met Bram, mijn dochter die zorg en aandacht nodig heeft, een dak boven mijn hoofd, genoeg geld op de bankrekening, gezondheid. Het zijn voor mij voorwaarden om een goed leven te kunnen leiden. Als deze stabiele factoren, die mij rust geven, wegvallen, kan ik zomaar verzeild raken in een depressie. Nu ja, als ze er wel zijn ook, maar de kans erop is kleiner. Als er op drie vlakken onzekerheid is, gaat het bij mij standaard mis: als ik een recensie krijg met onterechte kritiek of bedreigingen via sociale media, terwijl mijn gezondheid het laat afweten én er iets kapot gaat in huis, de agenda te vol zit of ik mijn..

