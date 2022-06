Theoloog Maaike Harmsen: ‘Techniek maakt mij niet minder afhankelijk van God’

Maaike Harmsen is als theoloog altijd al geïnteresseerd geweest in techniek, zeker als daar allerlei ethische vragen bij komen kijken. Ze kent de techniek van binnenuit: zeker toen ze als ethicus in China werkte, kwam ze vaak in fabrieken kijken. Ze woont in Rijswijk, dus de Technische Universiteit Delft staat om de hoek.

U schreef een boek met de titel: Dank God voor techniek. Dat klinkt alsof christenen daar over het algemeen niet zo dankbaar voor zijn.

‘Ja, dat denk ik wel. Als je op YouTube kijkt naar preken waarin het gaat over techniek, wordt techniek vaak als gevaar gezien. In deze preken wordt dan de suggestie gewekt dat hoe meer technologie je gebruikt, hoe verder je verwijderd raakt van de natuur en God. Maar een mens kan n..

