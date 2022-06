Platform Kerk en Aardbeving vraagt gebed

Op de zondag voordat de openbare verhoren van de Parlementaire Enquêtecommissie beginnen, roept Kerk en Aardbeving op om in gebed stil te staan bij Gronings leed. Zondag 26 juni is daarom de vierde Groningenzondag.

Groningen

‘We hopen dat u de verhoren in uw gebed wil meenemen. Zo mogen we als kerken samen blijven bidden om recht en erkenning’, schrijft Christiaan Kanis, voorzitter van het Platform Kerk en Aardbeving en predikant in een kerk met bewoners uit Loppersum, Garrelsweer, Zeerijp, Stedum en Ten Post op kerkenaardbeving.nl.

Het christelijke platform initieerde in 2019 de Groningenzondag. ‘Het is een dag waarin we kerken oproepen om te bidden voor de bewoners van Groningen, die leven met onzekerheid, verdriet of boosheid vanwege de aardbevingsproblematiek’, aldus Kanis. Op hun website geeft Kerk en Aardbeving suggesties voor de zondagse liturgie, waaronder een gebed voor de bewoners van het aardbevingsgebied. ‘Mijn belangrijkste taak in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .