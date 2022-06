Leken preken in de Alle-Dag-Kerk

Hordes toehoorders, zoals vroeger, komen er niet meer naar de Alle-Dag-Kerk in Amsterdam, voor de middagpauzedienst op woensdag. De Stichting Alle-Dag-Kerk bezint zich op nieuwe vormen. Eens per maand is er voortaan een lekenpreek.

Welgeteld 23 minuten duurt de dienst deze woensdagmiddag. Een lied, een gebed, een lezing uit de Bijbel, een overdenking, kort meditatief orgelspel, een gebed met het Onze Vader, een collecte, een lied, de zegen. En een toegift van organist Wilbert Magré. Nagebleven bezoekers belonen hem met applaus.

‘Dit is nog echt iets van de tijd dat Piet van Egmond hier speelde, in de jaren vijftig en zestig’, reageert Bas van der Graaf, voorzitter van de Stichting Alle-Dag-Kerk (en dominee van de protestantse Jeruzalemkerk in Amsterdam). ‘Sommige bezoekers kwamen zelfs speciaal voor hem. Zijn improvisatie na de overdenking was vaak een preek op zich. Velen bleven na de dienst zitten om nog naar zijn orgelspel te luisteren.’

Dertig ‘kerkgangers’ zijn ..

