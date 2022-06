Naar Schiphol om te vluchten

Biografieën en dagboeken vind ik schitterend om te lezen. Of liever: troostend, helpend, verrijkend. Ik bedoel: wie durft toe te geven dat je in jezelf een dagelijkse portie aantreft van wanhoop, angst en verveling, en van verlangen, lust en heimwee, en van drukte, chaos en bravoure? Wie durft dat toe te geven aan zichzelf? En: wie is zich dat bewust? Iemand die een dagboek bijhoudt, registreert die werelden in zichzelf en durft ze te benoemen. Met die ongemakkelijke observaties help je, vaak postuum, een ander.

Een vriend van me schrijft een roman naar aanleiding van de dagboeken van zijn moeder; hij vond ze na haar sterven. Stel je voor dat je in het innerlijk van een naaste zou mogen kijken, van iemand die jij soms amper begrijpt? En d..