61 - Klimaatverandering: Waarom christenen shocktherapie moeten ondergaan

Te gast is politicoloog en auteur Mounir Samuel. Hij schreef een alarmerend boek over klimaatverandering, of klimaatramp zoals hij zelf zegt. Samuel verdiepte zich in wat ons te wachten staat. Het deprimeerde hem ‘drie maanden’. Sinds die tijd is hij strijdlustig. ‘Het is zoveel malen erger dan politici en klimaatwetenschappers ons doen geloven.’ In Jona zonder walvis. Een profetie voor Nederland noemt hij de ‘pijnlijke feiten’, beschrijft een actieagenda en werkt toe naar een geestelijke oproep: terugkeer naar God. ‘We zijn Jona’s die weten wat er komt, maar dat niet willen zien.’ Een dynamisch en gepassioneerd gesprek - ‘daarom ben ik irritant, omdat het wat losmaakt’ - en verrassende vragen: ‘Wanneer heb jij voor het laatst de voorkant van je auto vol met geplette insecten gehad?’