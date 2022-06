Nieuw boek geeft theologisch kader voor seks, maar neemt geen standpunt in

Relatietherapeut Cocky Drost aan het woord, op het symposium over een nieuw boek over gender en seksualiteit van Almatine Leene en Rene Erwich (rechts vooraan in de zaal).

Amersfoort

‘Als theoloog schrijven over seksualiteit en gender is hetzelfde als schrijven over de eerste hoofdstukken van Genesis: je weet bij voorbaat dat het je heel veel problemen met heel veel mensen brengt.’ Aan het woord is Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij heeft zojuist theologen Almatine Leene en René Erwich geprezen om hun moed voor het schrijven van Een vuur dat nooit dooft. Gender, seksualiteit en theologie in gesprek.

Het boek werd donderdagmiddag gepresenteerd tijdens een studiemiddag, waar onder meer Van den Brink, Elbert Bot en Cocky Drost reageerden op het boek. Voor Bot, een transgender man, lost het boek juist problemen op. ‘Jullie beginnen met het helder..

