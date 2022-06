Renske Hoff onderzocht oude bijbels. ‘Schrijf in de bijbel, zodat die van jezelf wordt’

In bijbels uit de zestiende eeuw werd flink gestreept, gekrast en veranderd. Een voorbeeld voor ons, vindt promovendus Renske Hoff. ‘Een boek netjes houden, is echt iets van onze tijd.’

Een kaart in het boek Exodus, getiteld 'Die ghelegentheit ende die palen des lants van Beloften' in Jacob van Liesvelts bijbel uit 1535.

Groningen

Lezers van zestiende-eeuwse bijbels gingen vrij om met het exemplaar dat zij in bezit hadden. Ze onderstreepten bijbelpassages, maakten er aantekeningen in - ook heel persoonlijke - én pasten zelfs bijbelteksten aan. Dat ontdekte neerlandicus en religiewetenschapper Renske Hoff (28), docent Middelnederlands aan de Universiteit Utrecht. Donderdag promoveert zij in Groningen op een onderzoek naar de manier waarop drukkers en lezers omgingen met bijbels die werden gedrukt van 1522-1546, uit de tijd voor de Statenvertaling van 1637. Het ging vooral om Nederlandstalige uitgaven onder meer op basis van de Latijnse vertaling van Erasmus en de Duitse vertaling van Luther.

Hoe kwam u op het idee voor uw onderzoek?

‘Twee hoogleraren uit Gro..

