Voorganger Kees Kraayenoord neemt sabbatical: ‘Maar ik ga niet net als Mozes op een berg zitten’

Waarom neemt u een paar maanden rust?

‘Ik was in mei een weekje weg met mijn vrouw. Ik merkte dat ik behoefte heb aan meer vrijheid en rust. Mozaiek is de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Wat ontstond aan de keukentafel, is een landelijke organisatie geworden. Daarmee zijn mijn verantwoordelijkheden en taken toegenomen. Het voorgangerschap, en alles wat er komt kijken bij onze worship, de liederen, de cd’s, de coaching van mensen. Ik moet keuzes maken en taken loslaten. Daarop wil ik mij goed bezinnen. Ik wil niet in een situatie komen waarbij ik denk, hey Kees, het is te veel geworden.’

Wat gaat u in deze maanden van rust doen om tot bezinning te komen?

‘Ik heb nog veel boeken liggen die ik graag wil lezen. Maar ik ga niet net..

