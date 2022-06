Stichting Oude Groninger Kerken neemt honderdste kerk over

De Mariakerk in Uithuizermeeden komt in handen van de Stichting Oude Groninger Kerken. Daarmee komt het totaal aantal kerken dat deze stichting, opgericht in 1969, beheert op honderd.

Het Hinsz-orgel van de Mariakerk in Uithuizermeeden.

De Mariakerk stamt uit de dertiende eeuw en valt op door haar wit met blauw gepleisterde buitenmuren. De kerk heeft een orgel uit 1785, ontworpen door de bekende orgelbouwer Albertus Antoni Hinsz. Ook bevindt zich in de kerk het grafmonument van de zestiende-eeuwse edelman Rodolf Huinga.

Stichting Oude Groninger Kerken is met honderd kerken in een halve eeuw tijd succesvoller dan vergelijkbare stichtingen in andere provincies, meldt het Reformatorisch Dagblad.

René Paas, de Groningse commissaris van de koning, sprak vrijdag in de Mariakerk, toen die kerk aan de stichting werd overgedragen. ‘Als je van dorp naar dorp rijdt, herken je de dorpen aan hun torens. Wie de hoeder is van de oude Groninger kerken, is de hoeder van de Groninger ziel.’

