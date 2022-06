Romeins heiligdom in Gelderland

In Herwen-Hemeling, nabij Zevenaar, hebben archeologen de resten opgegraven van een heiligdom uit de Romeinse tijd. Het verkeert in relatief goede staat. Het gaat om een complex met diverse tempeltjes uit de eerste tot vierde eeuw na Christus. De wetenschappers vonden altaren gewijd aan diverse goden en godinnen, reliëfs, beelden, munten en andere spullen. De vondst is ‘zeer bijzonder’, niet alleen voor Nederland maar ook internationaal. Dat meldt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De diverse voorwerpen zijn vanaf vrijdag te zien in museum Het Valkhof in Nijmegen.