Feest met heksen, bloemen en doedelzakken bij de zonnewende

De nacht van 20 op 21 juni was de kortste nacht van het jaar, oftewel de zonnewende. Bij het eeuwenoude monument Stonehenge in Wiltshire, Groot-Brittannië, verzamelden zich in deze nacht dit jaar meer dan 6000 mensen. Onder hen zijn veel aanhangers van heidense natuurreligies. Er zijn ook pelgrims bij die vanuit verschillende bronnen in Engeland heilig water hebben meegenomen naar de voor hen heilige plek, om een ceremonie te houden. Enkele zogeheten druïdes hebben hun doedelzak meegenomen, bezoekers hebben zich getooid met kleurrijke bloemen.

Het is de eerste keer in twee jaar dat het feest van Midzomernacht op deze plek weer kon worden gevierd. In Stonehenge wordt het feest van de zonnewende al duizenden jaren gevierd. Vanaf het 5000 jaar oude monument is de zonsopkomst op een unieke manier te zien. Alleen in deze nacht komt de zon exact achter de enorme steen Heel Stone op. De zonsopkomst markeert het moment waarop de noordelijke as van de aarde, de Kreeftskeerkring, het dichtst bij de zon staat. Daarop volgt de langste dag van het jaar.

Niet alleen de zonsopkomst was in de midzomernacht een spectaculair verschijnsel, de feestvierders bij Stonehenge konden ‘s nachts ook een unieke combinatie van planeten zien. Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus stonden o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .