Letterlijk: helper, dienaar. In de Rooms-Katholieke Kerk is het diakenambt een van de drie gewijde ambten. Irenaeus van Lyon (140-202) noemde diakens en priesters ‘de linker en rechterarm van de bisschop’. De diakens hielpen in de vroege kerk de bisschop met name bij de armenzorg. Maar het zelfstandige diakenambt raakte eeuwenlang in de vergetelheid. Het werd door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) hersteld. Het bestaat momenteel in de katholieke kerk op twee wijzen: als tussenstap naar het priesterambt (de transeunt diaken) en als permanent ambt. ‘Permanente diakens’ kunnen gehuwd zijn. Het staat alleen open voor mannen.

Naast hun bijdrage aan de armenzorg mogen diakens dopen, kerkelijke huwelijken bedienen en tijdens de mis..

