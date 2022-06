Vijf jaar cel en tbs geëist in Bunschoter zedenzaak, onder meer voor misbruik in kerk

A. van de G. stond dinsdag voor de rechter op beschuldiging van seksueel misbruik van jonge kinderen, onder andere in de crèche van de Maranathakerk in Spakenburg. Predikant Gertjan van Harten en kerkenraadsvoorzitter Johan Schelling waren aanwezig bij de zitting om de ouders van de slachtoffers bij te staan.

Utrecht

‘Hoe kon u dit doen op een crèche van de kerk?’ vraagt de rechter dinsdagochtend aan A. van de G. (35). ‘Ik kan me voorstellen dat daar de regel geldt dat er twee volwassenen aanwezig moeten zijn, net zoals op reguliere crèches.’ Tegenover haar zit Van de G. in een blauw capuchonvest en spijkerbroek. Hij wordt verdacht van het misbruiken van zijn dochter en drie van haar vriendinnetjes in zijn eigen huis.

Daarnaast is hem ten laste gelegd dat hij pornografische afbeeldingen zou hebben gemaakt van drie zeer jonge kinderen, terwijl hij op hen paste in de crèche van de vrijgemaakt-gereformeerde Maranathakerk in Bunschoten-Spakenburg. Na achttien maanden in voorlopige hechtenis verscheen hij dinsdag in de rechtbank voor de ..

