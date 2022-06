Zeggen dat je van de kerk houdt, kan voelen als een soort coming-out; als iets waarvoor je je schaamt. Van een afstand bezien is het een nogal onaantrekkelijke plek. Het is een van de weinige plekken waar alles voor je is bedacht. Je moet er op een bepaalde tijd zijn, er is een liturgie, alles ligt vast. Zo’n plek kan afstoten, want het is nogal in strijd met de vrijheid die we gewend zijn. Maar je kunt het ook zien als een tegendraadse plek. Zeven manieren waarop je de kerk weer leuk kunt gaan vinden.