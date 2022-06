Hoe kun je kerk zijn met alle generaties? ‘Het gaat niet zozeer om een hippe voorganger’

Veel kerken willen verschillende leeftijdsgroepen binden, merkt Martine Versteeg. Zij werkte mee aan het boek Samen Jong, dat gaat over alle generaties in de kerk betrekken. ‘Het draait niet om jezelf.’

Martine Versteeg: 'Een kerk met verschillende generaties is belangrijk, zodat je rolmodellen ziet voor in je volgende levensfase.'

Kerk-zijn met alle generaties, hoe doe je dat?

‘Een van de belangrijkste dingen is prioriteit geven aan jonge generaties. Dat roept snel weerstand op: maar de ouderen dan? Ik moet dan denken aan het bijbelverhaal waarin de discipelen ruziemaken over wie het belangrijkst is. Jezus haalt dan een kind naar voren en zegt dat we moeten worden als het kind. Het is dus belangrijk om te kijken naar groepen van wie het niet vanzelfsprekend is dat ze Jezus gaan navolgen. Dat zijn nu onder meer jonge generaties.’

Wat betekent ‘prioriteit geven aan jonge generaties’ concreet?

‘Het gaat om alles wat je in een kerk doet, een cultuurverandering dus. Bekijk alles door de ogen van jongeren: hoe kunnen we hen erbij betrekken? Dat betek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .