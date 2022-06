‘Vrouwen in cel hebben Gods liefde nodig’

De ene vrouw zit in de cel vanwege drugshandel, de andere na een veroordeling voor oplichting, geweld of moord. Al vele jaren bezoekt Joyce Bijlhout-Kluivert (67) vrouwelijke gevangenen in Paramaribo. Ze biedt hun pastorale zorg en houdt bijbelstudies met gedetineerden.

Alphen aan den Rijn

Ooit ontmoette Bijlhout in de gevangenis een ‘hoogmoedige’ vrouw. ‘Toen ik haar uitnodigde voor de bijbelstudie, zei ze: ‘God heeft niks voor mij gedaan.’ Ze wilde niet komen. Ik zei: ‘Prima, maar ik heb wel een boek voor je.’ Het ging over een bokser die christen was geworden. Dat verhaal heeft haar geraakt en vervolgens kwam ze toch naar de bijbelstudie. Ze is veranderd van een hoogmoedige in een nederige vrouw. Toen ze uit de gevangenis kwam, is ze gedoopt.’

Deze maand is Bijlhout voor vakantie en familiebezoek in Nederland. In de woning van haar dochter in Alphen aan den Rijn vertelt ze gedreven over haar werk. De geboren Surinaamse verhuisde op haar achttiende naar Nederland. In 1995 keerde ze met haar toenma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .