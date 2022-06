Oekraïners delen honderdduizenden bijbels uit. ‘Door de oorlog worden mensen stilgezet’

In Oekraïne delen leden van The Gideons International sinds het begin van de oorlog enthousiast bijbels uit aan landgenoten. De teller staat inmiddels op driehonderdduizend exemplaren. ‘Meer dan ooit is er in Oekraïne vruchtbare grond om over God te getuigen.’

'Mensen worden door de oorlog stilgezet en denken na over het hiernamaals. Daarom is het zo belangrijk dat Gideons bijbels uitdelen.’

Nieuw-Weerdinge

Een ruime meerderheid van de Oekraïense bevolking is christen. Toch zijn de 2100 Oekraïense Gideons - de lokale leden van The Gideons International - al maandenlang druk in de weer met het verspreiden van bijbels.

Normaal gesproken zijn Gideons gefocust op specifieke doelgroepen, zoals hotelbezoekers of studenten, vertelt Joeri Schippers, bestuurslid van het Nederlandse netwerk van Gideons. ‘Oekraïne is door de oorlog uitgeroepen als crisisgebied. Dat betekent dat Gideons aan iedereen in het land bijbels uitdelen.’





tot geloof ..



