Duitse theoloog: ‘Oorlogssteun is ethisch zwaar voor Bondsdagleden’

Veel Duitse parlementsleden worstelen met hun geweten als het gaat om militaire steun aan Oekraïne, zegt de Duitse theoloog Martin Dutzmann. Het is de afscheidsboodschap van de theoloog die namens de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), de grootste protestantse kerk in de Bondsrepubliek, gevolmachtigde was bij de Bondsdag en het Europese parlement in Brussel.