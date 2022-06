Rapper Pjotr: ‘Het kleine steentje dat ik bij mag dragen, dat geeft hoop’

De 28-jarige Pjotr komt rustig het theater in Zutphen binnengelopen. Hij groet de mensen achter de bar hartelijk en bestelt een kop thee. Omdat hij een muziekstudio heeft in het gebouw, is hij een bekende van het personeel. ‘Zullen we hier in de foyer gaan zitten? Daar kunnen we vast goed praten’, zegt hij lachend en hij loopt richting een paar bruine chesterfield banken waar we plaatsnemen.

De jonge artiest komt uit een gezin met een vader, moeder en broertje. ‘Een echt warm en veilig gezin. Ook een christelijk gezin. Mijn ouders namen me altijd mee naar de kerk.’ Pjotr ging graag naar de kerk en werd nooit ‘meegetrokken door zijn ouders’, zo vertelt hij. ‘De mensen daar voelden als mijn familie. En mijn vriendjes van de zondagssch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .