De pressie van de schoonheidsstandaard

In heilige teksten spelen engelen een belangrijke rol. Hoe je over engelen denkt, wordt misschien nog wel meer dan door je theologie, bepaald door je voorstelling van hoe ze eruitzien. Een paar jaar geleden vond ik literatuur daarover, waarin besproken werd hoe de culturele context van invloed is op ons beeld van engelen. Elke tijd heeft z’n eigen ideeën over engelen en het was fascinerend om te lezen hoe die gebaseerd zijn op esthetische waarden die onze maatschappij belangrijk vindt.

Vaak zijn dat standaarden die je in werkelijkheid zo zelden vindt, dat ze hele delen van de samenleving in feite uitsluiten. Een snelle zoektocht naar ‘engelen’ op Google wijst dit uit. Van ‘volmaakte’ baby’s tot rijzige, elegante, fitte en gezonde jo..