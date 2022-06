Zwarte gereformeerde predikant uit Zuid-Afrika nieuw hoofd van Wereldraad van Kerken

Genève

Pillay, die de Wereldraad van Kerken vanaf 1 januari 2023 zal leiden, is in de oecumenische wereld geen onbekende. Van 2010 tot 2017 was hij de eerste voorzitter van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC), waar onder meer de Protestantse Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap lid van zijn. De WCRC is een samenvoeging van twee tot dan toe gescheiden gereformeerde kerkverbanden en verhuisde in 2013 van Genève naar de Duitse stad Hannover.

De zwarte theoloog is momenteel hoogleraar kerkgeschiedenis aan de universiteit van Pretoria, waar hij sinds 2018 decaan van de faculteit van theologie en godsdienstwetenschappen is.

Van 2008 tot 2014 was hij secretaris-generaal van de Uniting Presbyterian Chu..

