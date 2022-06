Zelfs onder hevige bombardementen bleef Vasil mensen dopen in Oekraïne

Irpin

De 41-jarige dominee Vasil Ostryi (41) zit in zijn kantoor in een van de vele complexen op het bosrijke terrein van de Irpin Bijbel Kerk. De geur van hars en dennennaalden is zelfs hier te ruiken. ‘Deze ruimte diende als hoofdkantoor nadat de Russen een paar maanden geleden aan de poorten van de stad stonden’, glimlacht de voorganger. ‘Hier overlegden we met de hoofden van de verschillende afdelingen van de kerk wat we zouden doen als de Russen ook in de buurt van Irpin zouden komen.’

Ostryi’s nachtmerrie werd werkelijkheid, toen begin maart Rusland een deel van Irpin in handen kreeg.

Er was weinig tijd voor voorbereidingen: de oorlog brak van de ene op de andere dag uit. In iedere uithoek van de wereld waren de ogen..

