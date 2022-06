Een klimaatviering met verschillende religies: ‘Humanistisch gedicht is het gebed’

Boeddhisten, moslims, hindoestanen, christenen, joden en humanisten komen zondag bijeen voor een interreligieuze klimaatviering, daarna gaan ze demonstreren. ‘De humanistische inbreng is een rouwgedicht, deze heeft de functie van het kyriegebed in de liturgie.’

Rotterdam

Harold Schorren, ‘city pastor’ in Rotterdam, noemt het heel bewust een ‘klimaatviering’. Zondag leidt hij een interreligieuze bijeenkomst, die de aftrap is van een landelijke klimaatdemonstratie in zijn stad. ‘We uiten onze zorgen tijdens de demonstratie, maar tijdens de bijeenkomst ‘s ochtends in de Laurenskerk is er ook nog genoeg te vieren’, zegt hij.

‘We mogen vieren dat we het geschenk van de aarde nog steeds hebben. Daarbij vinden we elkaar, over religieuze grenzen heen, in de zorg voor de aarde en elkaar. Vanuit onze geloofs- en levensovertuigingen krijgen we allemaal die opdracht. Het besef dat je hierin op elkaar kunt rekenen, geeft ook vreugde.’

kyrie De organisatie van de viering is in handen van de Interreligie..

