Henk Binnendijk komt nooit op het voetbalveld, maar leidt wel een dankdienst voor Quick Boys

Voetbalvereniging Quick Boys bestaat honderd jaar. In een tent op één van de velden wordt daarom zondagmiddag een dankdienst gehouden, die wordt geleid door evangelist Henk Binnendijk (87). Eén probleem: hij komt uit uit het concurrerend Rijnsburg.

Een dankdienst op een voetbalveld. Dat maakt u vast niet iedere dag mee.

Binnendijk lacht. ‘Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook op het veld van de Amsterdam Arena gestaan bij de EO-Jongerendag, maar spreken bij een dankdienst voor een voetbalclub, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Toen ik werd gebeld, was ik niet thuis en nam mijn vrouw de telefoon op.

Toen ik thuiskwam zei ze: ze hebben gebeld van Rijnsburgse Boys, of je wilt spreken bij een feestdienst. Ik dacht: Rijnsburg? Dat kan toch helemaal niet. Die club bestaat nog geen honderd jaar. Maar toen belden ze de volgende dag nog eens, en bleek het Quick Boys te zijn. Toen heb ik gezegd: daar moet ik als Rijnsburger wel een nachtje over slapen hoor, want Quick Boys i..

