60 - Dragen kerken schuld aan de slavernij?

Te gast is kerkhistoricus George Harinck. Waarom horen we bijna niks over de rol van de kerken in de slavernij? ‘Dat is nog steeds een blinde vlek’, zegt Harinck. Kerkslaven (slaven die bezit waren van kerken) in Suriname en elders, prachtige kerkgebouwen in Nederland die betaald zijn uit de opbrengsten van slavernij, kerkelijke graven gedecoreerd met stenen slavenhoofdjes, dominees die het houden van slaven verdedigden uit de Bijbel – daarvan weten we nog veel te weinig. Hoe zat het precies met ‘de vloek van Cham’? Waarom verdedigde de enige zwarte Nederlandse predikant in de achttiende eeuw de slavernij? En wat kunnen witte kerken vandaag met deze kennis?