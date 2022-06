Moslims willen erfgoed veiligstellen met eigen archief

Donderdag is het Nederlands Moslim Archief (NMA) gelanceerd. De nieuwe organisatie wil ‘verhalen, herinneringen en ander erfgoed van diverse moslims’ bewaren en onder de aandacht brengen.

Utrecht

Het archiefcentrum stelt dat er onder moslims een behoefte is om het eigen cultureel en religieus erfgoed beter te bewaren. Het NMA vergelijkt zichzelf met christelijke archiefcentra zoals het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen en het Historisch Documentatiecentrum (HDC) in Amsterdam.

Het nieuwe archiefcentrum werkt zonder overheidssubsidie, op basis van vrijwilligers en is een initiatief vanuit het Fahm Instituut, een islamitisch kenniscentrum. Het NMA wil niet alleen materiaal verzamelen, maar ook de geschiedenis van moslims in Nederland beter in beeld krijgen, die minstens tot de zeventiende eeuw teruggaat.

De islamitische invloed uit zich volgens de initiatiefnemers ook in onze taal: we ontlenen woorden als ci..

